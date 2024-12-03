Участник «Времени героев» станет советником в «Росатоме»

«Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем», — сказал он.