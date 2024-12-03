Участник «Времени героев» станет советником в «Росатоме»

«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы “Время героев” капитан Павел Якушев получил приглашение занять должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации “Росатом”», — говорится в посте.
Уточняется, что он проходил стажировку под наставничеством главы «Росатома» Алексея Лихачева.
Как отметил сам Якушев, программа «Время героев» объединила людей, участвовавших в боевых действиях, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях и готовых всегда прийти на помощь.
«Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем», — сказал он.
Якушев — участник спецоперации с 2022 года, командир мотострелковой роты. В 2023-м награжден орденом Мужества. С мая 2024-го является участником Президентской программы «Время героев».
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы «Время героев» должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.