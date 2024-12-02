В Ростове мужчина обокрал своего соседа по квартире

Согласно информации ведомства, мужчина приехал в Ростов из Краснодара на заработки. Он устроился на работу и занимался асфальтирование дорог. На время пребывания в донской столице он жил в доме, арендуемом работодателем. В один из дней он решил выпить. Затем он зашел в комнату своего соседа и похитил банковскую карту. Сумма ущерба составила порядка 36 000 рублей.