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В Ростове мужчина обокрал своего соседа по квартире

В Ростове-на-Дону мужчина украл у товарища 36 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мужчина обокрал своего соседа по квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно информации ведомства, мужчина приехал в Ростов из Краснодара на заработки. Он устроился на работу и занимался асфальтирование дорог. На время пребывания в донской столице он жил в доме, арендуемом работодателем. В один из дней он решил выпить. Затем он зашел в комнату своего соседа и похитил банковскую карту. Сумма ущерба составила порядка 36 000 рублей.

Позже подозреваемого задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Кража».