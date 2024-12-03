3 декабря в пяти районах Волгограда отключат электричество

Как сообщили на сайте ресурсоснабжающей организации, 3 декабря света не будет в отдельных домах Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Советского и Кировского районов. Меньше всего без электричества просидят жители домов на ул. Ополченской, 95-й Гвардейской Дивизии, Краснокамской, Крылова и Алехина. Здесь света не будет с 9.00 до 16.00. В остальных случаях отключения продлятся с 9.00 до 17.00.