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3 декабря в пяти районах Волгограда отключат электричество

Временные ограничения в подаче ресурса связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства.

Как сообщили на сайте ресурсоснабжающей организации, 3 декабря света не будет в отдельных домах Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Советского и Кировского районов. Меньше всего без электричества просидят жители домов на ул. Ополченской, 95-й Гвардейской Дивизии, Краснокамской, Крылова и Алехина. Здесь света не будет с 9.00 до 16.00. В остальных случаях отключения продлятся с 9.00 до 17.00.

Здесь можно посмотреть подробный список адресов, в которых ограничат электроснабжение.

Добавим, что после завершения ремонтных работ электрики возобновят подачу ресурса.

ЖКХ