В Волгоградской области стартовал федеральный проект «Женщина может»

Отметим, что в Волгоградской области по задаче губернатора Андрея Бочарова созданы условия для развития бизнеса на всех уровнях. Более 70% социальных предпринимателей и около 40% индивидуальных предпринимателей — женщины, которые успешно реализуют свои проекты. Волгоградские предпринимательницы дважды побеждали в международных конкурсах женского бизнеса АТЭС и даже получили признание на федеральном уровне, в том числе на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.