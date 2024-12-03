В Волгоградской области стартовал федеральный проект «Женщина может»

Как сообщает администрация Волгоградской области, наш регион присоединился к числу 14 регионов России, где стартовал федеральный образовательный проект «Женщина может». Участницы получат шанс выиграть грант в размере 100 тыс. рублей для запуска нового дела или расширения уже существующего бизнеса. С приветственным словом к участницам интенсива обратилась заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.
«Наши женщины-предприниматели достойно представляют регион на федеральном уровне, участвуя в различных форумах, выставках и конкурсах. Они не просто представляют свои проекты на международных площадках, но транслируют культуру народа России, позиционируют Волгоградскую область, показывают готовность к взаимодействию и сотрудничеству. Федеральный проект “Женщина может” открывает новые возможности в создании и развитии своего бизнеса», — отметила Анна Писемская.
Образовательный проект разработан для женщин всех возрастов, которые планируют начать бизнес с нуля или готовы развивать уже действующий. Со 2 по 6 декабря участницы интенсива освоят навыки в бизнес-планировании, разработке маркетинговых стратегий, анализе рынка и аудитории, работе с поставщиками и финансовом планировании. Бизнес-тренеры поделятся практическими рекомендациями, а экспертное жюри выберет лучший проект, победительница которого получит 100 тыс. рублей.
Отметим, что в Волгоградской области по задаче губернатора Андрея Бочарова созданы условия для развития бизнеса на всех уровнях. Более 70% социальных предпринимателей и около 40% индивидуальных предпринимателей — женщины, которые успешно реализуют свои проекты. Волгоградские предпринимательницы дважды побеждали в международных конкурсах женского бизнеса АТЭС и даже получили признание на федеральном уровне, в том числе на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.