«Без спецобразования, но умея чинить авто, ремонтировать, шить». В Беларуси готовят закон о сертификации навыков рабочих профессий, по которому можно будет получить свидетельство без обучения

В проекте закона, а он размещен на Национальном интернет-портале Беларуси, сказано, что центрами независимой оценки и сертификации станут профильные учреждения образования. Они, при положительной оценке умений соискателей на квалификационном экзамене, будут выдавать сертификаты государственного образца, которые предоставляет право на трудоустройство. Воспользоваться этим правом смогут и те, кто овладевал навыками рабочих специальностей самостоятельно, и те, кто проходил курсы, и те, кто по каким-то причинам не доучился, и те, кто хочет сменить работу.