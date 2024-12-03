Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Православная церковь 3 декабря вспоминает святого Прокла. В народе принято праздновать Проклов день. Кроме того, в названный день узнавали погоду на июль.
Что нельзя делать 3 декабря.
Запрещено скандалить и ругаться. Согласно приметам, ссора может затянуться. Кроме того, не следует поздно ложиться спать. Предки верили, что могут присниться кошмары. В Проклов день не рекомендуется топить баню. Считается, что подобным можно навлечь болезни и несчастья.
Что можно делать 3 декабря.
По традиции, на стол ставили постную пищу, так как продолжается Рождественский пост. Кроме того, вечером 3 декабря ходят в церковь и молятся Божией Матери перед праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря.
Согласно приметам, снег 3 декабря предупреждает о дожде 3 июля. В том случае, если поет снегирь, то ждали вьюгу. Про ясную погоду говорит отсутствие ветра и снег.
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