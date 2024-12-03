Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Запрещено скандалить и ругаться. Согласно приметам, ссора может затянуться. Кроме того, не следует поздно ложиться спать. Предки верили, что могут присниться кошмары. В Проклов день не рекомендуется топить баню. Считается, что подобным можно навлечь болезни и несчастья.