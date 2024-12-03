«Каждый раз из Беларуси от свекрови уезжаю в слезах!» Белоруска Катя IOWA впервые честно рассказала про отношения со свекровью

Белоруска, уроженка города Чаусы Могилевской области Катя IOWA призналась, зачем она приехала в Могилев, а еще совершенно неожиданно и абсолютно честно рассказала про отношения со своей свекровью Людмилой Алексеевной.
Певица Катя Иванчикова, которую ее многочисленные поклонники полюбили как Катю IOWA, уже некоторое время совсем даже не Иванчикова. Дело в том, что, как мы писали ранее, некоторое время назад девушка сменила фамилию, став Терещенко.
Катя и Леонид поженились в 2012 году. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Фамилия эта принадлежит супругу Кати Леониду Терещенко, который также является участников группы IOWA. Пара уже много лет вместе: поженились еще в 2012, в 2016-м приняли решение обвенчаться, а весной 2023 года впервые стал родителями. Так или иначе, но с 2012 года — с момента вступления в брак — Катя сохраняла за собой фамилию и только в конце 2024 года, то есть спустя 12 (!) лет брака решила стать Терещенко.
Не так давно Катя приняла решение о смене фамилии. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Чтобы поступить именно так, у Кати было, судя по всему, несколько мотивов. Но самый главный — собственно муж Леонид и его мнение по этому поводу.
— Так круто, что он никогда не давил на меня в принятии решений. Только сейчас я вижу, как он гордится и как ему хотелось, чтобы я взяла его фамилию, — констатировала не так давно Катя, приняв соответствующее решение.
Решение — решением, но нужно понимать, что смена документов — дело непростое, требующее немало времени и определенных усилий. Катя на все это была согласна и некоторое время назад приезжала в Беларусь.
— На один день уехала, чтобы поменять документы. У меня полным ходом идет постановка. Безумно сложная, — констатировала тогда Катя.
Так или иначе, но весь этот маховик обмена документов заработал, а Кате настало время получить свой новый паспорт.
Вся семья — Катя с мамой, муж Леонид, сын Лев — приехали в Беларусь. Но оказалось, что документы — только лишь повод для этого, причина — куда более весомая. Дело в том, что некоторое время назад свой день рождения отмечала свекровь Кати и мама Леонида — Людмила Алексеевна.
Именинница, разумеется, загадала желание. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Вся семья в этот вечер была в сборе: Катя констатировала, эти такие редкие семейные вечера — то, что навсегда остается в сердцах любящих друг друга родственников.
Все семейство собралось на праздничном вечере. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Но прежде, Катю буквально потряс Могилев, точнее произошедшие с ним прекрасные изменения. Артистка остановилась в одной из недавно отстроенных гостиниц.
«Когда успели? Это очень хороший уровень!» — делилась Катя своими восторженными эмоциями.
Девушка была приятно удивлена уровнем сервиса. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Впрочем, пара посетила и родительских дом Леонида Терещенко: вот такой снимок Катя размещала в сторис своей соцсети.
«Всегда от Лениной мамы уезжаем со слезами! Я благодарно ей за сына, за то, как она его воспитала. Я не планировала с ним встречаться, но познакомилась с его семьей и передумала, прикиньте!» — призналась Катя.
Катя констатировала, что от свекрови всегда уезжает в слезах благодарной радости. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.
Фолловеры тотчас отреагировали на этот пост одобрительными лайками: подписчики восхищаются тем уровнем теплоты и искренности отношений, который давно царит в семье Леонида и Кати Терещенко.
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