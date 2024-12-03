«Каждый раз из Беларуси от свекрови уезжаю в слезах!» Белоруска Катя IOWA впервые честно рассказала про отношения со свекровью

Фамилия эта принадлежит супругу Кати Леониду Терещенко, который также является участников группы IOWA. Пара уже много лет вместе: поженились еще в 2012, в 2016-м приняли решение обвенчаться, а весной 2023 года впервые стал родителями. Так или иначе, но с 2012 года — с момента вступления в брак — Катя сохраняла за собой фамилию и только в конце 2024 года, то есть спустя 12 (!) лет брака решила стать Терещенко.