Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Каждый раз из Беларуси от свекрови уезжаю в слезах!» Белоруска Катя IOWA впервые честно рассказала про отношения со свекровью

Катя IOWA честно рассказала про отношения со свекровью, которая живет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска, уроженка города Чаусы Могилевской области Катя IOWA призналась, зачем она приехала в Могилев, а еще совершенно неожиданно и абсолютно честно рассказала про отношения со своей свекровью Людмилой Алексеевной.

Певица Катя Иванчикова, которую ее многочисленные поклонники полюбили как Катю IOWA, уже некоторое время совсем даже не Иванчикова. Дело в том, что, как мы писали ранее, некоторое время назад девушка сменила фамилию, став Терещенко.

Катя и Леонид поженились в 2012 году. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Фамилия эта принадлежит супругу Кати Леониду Терещенко, который также является участников группы IOWA. Пара уже много лет вместе: поженились еще в 2012, в 2016-м приняли решение обвенчаться, а весной 2023 года впервые стал родителями. Так или иначе, но с 2012 года — с момента вступления в брак — Катя сохраняла за собой фамилию и только в конце 2024 года, то есть спустя 12 (!) лет брака решила стать Терещенко.

Не так давно Катя приняла решение о смене фамилии. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Чтобы поступить именно так, у Кати было, судя по всему, несколько мотивов. Но самый главный — собственно муж Леонид и его мнение по этому поводу.

— Так круто, что он никогда не давил на меня в принятии решений. Только сейчас я вижу, как он гордится и как ему хотелось, чтобы я взяла его фамилию, — констатировала не так давно Катя, приняв соответствующее решение.

Решение — решением, но нужно понимать, что смена документов — дело непростое, требующее немало времени и определенных усилий. Катя на все это была согласна и некоторое время назад приезжала в Беларусь.

— На один день уехала, чтобы поменять документы. У меня полным ходом идет постановка. Безумно сложная, — констатировала тогда Катя.

Так или иначе, но весь этот маховик обмена документов заработал, а Кате настало время получить свой новый паспорт.

Вся семья — Катя с мамой, муж Леонид, сын Лев — приехали в Беларусь. Но оказалось, что документы — только лишь повод для этого, причина — куда более весомая. Дело в том, что некоторое время назад свой день рождения отмечала свекровь Кати и мама Леонида — Людмила Алексеевна.

Именинница, разумеется, загадала желание. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Вся семья в этот вечер была в сборе: Катя констатировала, эти такие редкие семейные вечера — то, что навсегда остается в сердцах любящих друг друга родственников.

Все семейство собралось на праздничном вечере. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Но прежде, Катю буквально потряс Могилев, точнее произошедшие с ним прекрасные изменения. Артистка остановилась в одной из недавно отстроенных гостиниц.

«Когда успели? Это очень хороший уровень!» — делилась Катя своими восторженными эмоциями.

Девушка была приятно удивлена уровнем сервиса. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Впрочем, пара посетила и родительских дом Леонида Терещенко: вот такой снимок Катя размещала в сторис своей соцсети.

«Всегда от Лениной мамы уезжаем со слезами! Я благодарно ей за сына, за то, как она его воспитала. Я не планировала с ним встречаться, но познакомилась с его семьей и передумала, прикиньте!» — призналась Катя.

Катя констатировала, что от свекрови всегда уезжает в слезах благодарной радости. Фото: личная станица Кати IOWA в соцсети.

Фолловеры тотчас отреагировали на этот пост одобрительными лайками: подписчики восхищаются тем уровнем теплоты и искренности отношений, который давно царит в семье Леонида и Кати Терещенко.

Ранее мы писали о том, что белорусский певец Александр Солодуха во второй раз женил своего сына Александра: про избранницу и удивительно гармоничные свадебный образы молодых — про все это вот тут.