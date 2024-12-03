Пенсионер из Свердловской области лишился жилья и поселился в гараже

После покупки пенсионеру осталось около 300−400 тысяч рублей, которые он потратил на аренду жилья в Екатеринбурге, рассчитывая получить ключи от новой квартиры уже в 2015 году. Однако этого не произошло. Суд обязал застройщика выплатить мужчине компенсацию в размере трех миллионов рублей, но деньги так и не были возвращены, поскольку Воробьев признан банкротом и отбывает наказание в колонии за мошенничество, нанесшее ущерб на сумму 149 миллионов рублей.