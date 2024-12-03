Медведь наступил: «Паддингтон 3» возглавил кинопрокат в России

Отметим, что никуда не делись из рейтинга короткометражные фильмы, вместе с которыми в формате предсеансового обслуживания идут «Гладиатор 2» и «Злая». В ближайшее время, судя по расписаниям кинотеатров, в российском прокате появятся «Моана 2» и «Миссия “Красный” с Крисом Эвансом и Дуэйном “Скалой” Джонсоном. Однако в отличие от летнего сезона в декабре неофициальный Голливуд с отсутствием промокампании будет не настолько конкурентоспособен, поскольку к самому кассовому времени года российские дистрибуторы начнут выпускать свои главные блокбастеры.