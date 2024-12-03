Медведь наступил: «Паддингтон 3» возглавил кинопрокат в России

Семейная комедия «Приключения Паддингтона 3» стала лучшим релизом уикенда 28 ноября — 1 декабря, заработав 243 млн рублей. На втором месте с большим отставанием — комедия «Один день в Стамбуле», фильм «Квартета И», принес в свою кассу лишь 86,3 млн рублей. В тройке лидеров по-прежнему остается ретромелодрама «Любовь Советского Союза», которая увеличила свои сборы на 50 млн рублей. Вместе с семейным и комедийным контентом в топе кинопроката по-прежнему психологические триллеры и хорроры: «Конклав», «Еретик», «Перевозчик душ». А вот второй самый кассовый иностранный релиз года в России — «Субстанция» — спустя 2,5 месяца покинул топ-12 ЕАИС. «Известия» подводят итоги отечественного кинопроката за прошедшие выходные.
Паддингтон снова покоряет россиян.
Лучшим релизом прошедшего уикенда стала третья часть семейной франшизы «Приключения Паддингтона». Фильм поменял постановщика (Дагал Уилсон сменил в режиссерском кресле Пола Кинга), но не утратил зрительских ожиданий. И хотя некоторые критики называют приключения мишки Паддингтона в Перу самой слабой частью франшизы, новый фильм за минувшие выходные заработал 243 млн рублей, что больше суммарных показателей первых и вторых частей в их стартовые уикенды. В мировом прокате у медвежонка весомые конкуренты в виде «Гладиатора 2» и мюзикла «Злая» с Арианой Гранде. В России третья часть показывает и самую лучшую посещаемость, в среднем сеанс «Приключений Паддингтона 3» посещают 24 человека.
фото: Canal+ [fr]Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3».
— «Паддингтон 3» — прекрасная, светлая и точно долгожданная история для кинозрителей всех возрастов. Он, несомненно, превзойдет успех первых двух частей, каждая из которых собрала более 350 млн. Первая часть франшизы в свой стартовый уикенд заработала 147 млн, вторая — 77 млн. Потенциал этой части гораздо выше. Начав с 242 млн, отметку в половину миллиарда он преодолеет с легкостью. В этом сегменте у медвежонка нет сопоставимых конкурентов, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«Один день в Стамбуле» против «Любви Советского Союза».
Второе место у российской комедии «Один день в Стамбуле» — киноадаптации спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева» от «Квартета И», которая стала лучшей отечественной новинкой недели. За первый уикенд лента заработала всего 86,3 млн рублей. Предыдущий проект «Квартета И» — комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — в свои стартовые выходные собрал 132,8 млн рублей. Не может похвастаться «Один день в Стамбуле» и высокой заполняемостью залов: в среднем 12 человек на сеанс. Президент КАРО отмечает, что актерский квартет по-прежнему любим зрителями, но альтернативное название сложнее считывается аудиторией.
Фото: STARTКадр из фильма «Один день в Стамбуле».
— Плюс он не самый универсальный и бьет точно в аудиторию любительниц турецких сериалов. Да, любимые актеры на экранах, но это новая история с новыми персонажами. Часть зрителей у проекта отняла и другая комедия, «Зять», продолжает работать «Любовь Советского Союза». Но у проекта хорошая наработка, на сарафане есть возможность ворваться в следующий уикенд с минимальной потерей в кассе, — полагает Ольга Зинякова.
Фото: Первый каналКадр из фильма «Любовь Советского Союза».
«Любовь Советского Союза» по-прежнему уверенно держится в тройке лучших отечественных релизов. На своей четвертой неделе в прокате картина увеличила кассу на 50 млн рублей, общие сборы составляют 524 млн. У картины приличные 21 человек на сеанс. Лидер прошлой недели, детская комедия «Манюня: Приключения в деревне», на второй уикенд опустился на четвертую строку, заработав 38,3 млн рублей. При этом общая касса новой «Манюни» уже превысила 300 млн рублей, и явно сборы будут расти и дальше, до старта новогодней битвы с фильмами-блокбастерами.
Триллеры по-прежнему в топе.
Спустя 2,5 месяца рейтинг отечественного кинопроката покинула «Субстанция» Корали Фаржа. Главный боди-хоррор 2024 года и одну из самых кассовых зарубежных новинок уже завезли на стриминги. В топе ЕАИС «Субстанция» уступила место психологическому триллеру «Еретик» (21,7 млн рублей за уикенд и шестое место), хоррору «Перевозчик душ» с Ником Фростом (11,7 млн рублей и девятое место) и мрачному политическому триллеру о церковных выборах «Конклав» с Рейфом Файнсом (10,8 млн рублей и десятая строка). Несмотря на то что фильм хвалит мировая и российская пресса, а Файнсу уже предрекают номинацию на «Оскар», «Конклав» смотрят средне, лента рискует вылететь из топа ЕАИС уже на следующей неделе.
— В первый уикенд фильм расположился на шестом месте, но ко второму не выдержал конкуренцию с «Еретиком» и «Перевозчиком душ». И на фоне маркетинга соседей было сложно претендовать на качественный скачок после первого уикенда, — прокомментировала глава КАРО результаты «Конклава».
Фото: Sony Pictures Television Production UKКадр из фильма «Перевозчик душ».
Ниже ожиданий стартовал в российском прокате и байопик «Мария» — 10,3 млн рублей и 11-я строка в рейтинге. Не особо помогают новому фильму Пабло Ларраина Анджелина Джоли и фигура оперной дивы Марии Каллас, которую та сыграла. При этом в трилогии Ларраина «Джеки» — «Спенсер» — «Мария» о непростых судьбах выдающихся женщин XX века байопик о Каллас показал неплохой начальный результат. Лучшей же картиной остается «Джеки»: фильм о вдове американского президента Джона Кеннеди заработал в России в дебютный уикенд 14,9 млн рублей.
Отметим, что никуда не делись из рейтинга короткометражные фильмы, вместе с которыми в формате предсеансового обслуживания идут «Гладиатор 2» и «Злая». В ближайшее время, судя по расписаниям кинотеатров, в российском прокате появятся «Моана 2» и «Миссия “Красный” с Крисом Эвансом и Дуэйном “Скалой” Джонсоном. Однако в отличие от летнего сезона в декабре неофициальный Голливуд с отсутствием промокампании будет не настолько конкурентоспособен, поскольку к самому кассовому времени года российские дистрибуторы начнут выпускать свои главные блокбастеры.