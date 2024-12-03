В ЦПКиО Волгограда подготовили платформу для «Башни свободного падения»

Ранее уже были смонтированы закладные детали, армированный каркас и проложены инженерные сети для «Башни». Следующим этапом станет возведение самого аттракциона, элементы которого уже изготовлены в Китае. Специалисты из КНР приедут в Волгоград для монтажа. Одновременно продолжается подготовка площадки для «Русских горок», а также отгрузка отдельных деталей для него. Ожидается, что оба аттракциона откроются в следующем теплом сезоне.