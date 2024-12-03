В ЦПКиО Волгограда подготовили платформу для «Башни свободного падения»

Как сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, у них завершен монтаж платформы для нового экстрим-аттракциона «Башня свободного падения». Для заливки бетона на площадку прибыла спецтехника с большими стрелами в 40 метров.
Новая 65-метровая «Башня свободного падения» станет самым высоким аттракционом в регионе. Это четвертый экстрим-объект, возводимый в ЦПКиО. Во время работы платформа поднимет посетителей на высоту свыше 50 метров, а потом совершит спуск с эффектом свободного падения со скоростью до 80 км/ч.
Ранее уже были смонтированы закладные детали, армированный каркас и проложены инженерные сети для «Башни». Следующим этапом станет возведение самого аттракциона, элементы которого уже изготовлены в Китае. Специалисты из КНР приедут в Волгоград для монтажа. Одновременно продолжается подготовка площадки для «Русских горок», а также отгрузка отдельных деталей для него. Ожидается, что оба аттракциона откроются в следующем теплом сезоне.