Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блинкен: США выделят Киеву пакет военной помощи на 725 миллионов долларов

В частности, в пакет будут включены противопехотные мины.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон предоставляет Украине очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов, заявил глава Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«В рамках активизации военной помощи, о которой президент Байден объявил 26 сентября, США предоставляют очередной значительный пакет срочно требующихся вооружений и оборудования украинским партнёрам», — говорится в заявлении.

Блинкен уточнил, что в пакет будут включены противопехотные мины, боеприпасы HIMARS, переносные ЗРК Stinger и другое вооружение. Помимо этого, Киеву направят оборудование, а также запчасти.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.

Напомним, в РФ неоднократно предупреждали, что военная помощь украинской стороне затягивает конфликт.