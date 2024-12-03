Блинкен: США выделят Киеву пакет военной помощи на 725 миллионов долларов

Вашингтон предоставляет Украине очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов, заявил глава Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
«В рамках активизации военной помощи, о которой президент Байден объявил 26 сентября, США предоставляют очередной значительный пакет срочно требующихся вооружений и оборудования украинским партнёрам», — говорится в заявлении.
Блинкен уточнил, что в пакет будут включены противопехотные мины, боеприпасы HIMARS, переносные ЗРК Stinger и другое вооружение. Помимо этого, Киеву направят оборудование, а также запчасти.
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.
Напомним, в РФ неоднократно предупреждали, что военная помощь украинской стороне затягивает конфликт.