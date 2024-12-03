Врач Федулов: не ешьте на ночь картошку, бананы и груши

Федулов отметил, что подобные продукты лучше употреблять в первой половине дня, когда физическая активность помогает избежать нежелательных эффектов. На ужин или в случае ночного аппетита предпочтительнее выбирать небольшие порции белковой пищи, свежие или тушеные овощи, а также легко усваиваемые продукты, такие как куриная грудка, рыба, творог, яйца или морепродукты. При этом важно помнить, что последний прием пищи должен происходить за 2−3 часа до сна, чтобы пищеварительная система могла восстановиться.