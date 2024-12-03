Врач Федулов: не ешьте на ночь картошку, бананы и груши

Употребление некоторых продуктов перед сном может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.
В частности, следует избегать газообразующих овощей, таких как бобовые, поскольку они провоцируют вздутие живота и дискомфорт. Также не рекомендуется есть крахмалистые овощи, включая картофель, батат и кукурузу, так как они способствуют повышению уровня глюкозы в крови и могут приводить к набору веса.
Фрукты с высоким содержанием сахара, например виноград, бананы и сладкие груши, тоже нежелательны к употреблению вечером. Помимо этого, цельное молоко часто плохо переваривается, вызывая вздутие и рези в животе. Более подходящими альтернативами станут кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка или йогурт с низкой жирностью (до 2,5%).
Федулов отметил, что подобные продукты лучше употреблять в первой половине дня, когда физическая активность помогает избежать нежелательных эффектов. На ужин или в случае ночного аппетита предпочтительнее выбирать небольшие порции белковой пищи, свежие или тушеные овощи, а также легко усваиваемые продукты, такие как куриная грудка, рыба, творог, яйца или морепродукты. При этом важно помнить, что последний прием пищи должен происходить за 2−3 часа до сна, чтобы пищеварительная система могла восстановиться.
Оптимальное распределение калорийности в течение дня, по словам врача, выглядит следующим образом: 30% на завтрак, 40−50% на обед и минимальный остаток на перекусы и ужин. Если ночью всё же возникает желание перекусить, рекомендуется ограничиться небольшими порциями овощей, запеченного мяса или яиц (до 100 граммов).
Такой рацион обеспечит организм клетчаткой и белком, которых среднестатистический человек часто недополучает: потребление клетчатки составляет всего 5−8 граммов в сутки при норме 30 граммов, а белка — меньше 1 грамма на килограмм массы тела.
Врач также подчеркнул, что вечером стоит отказаться от жирных, острых, соленых и сладких продуктов. Такие блюда создают нагрузку на пищеварительную систему, задерживают жидкость и могут привести к отекам и чувству тяжести на следующий день.
Ранее стало известно, что постоянные перекусы некачественными продуктами могут привести к воспалительным процессам в кишечнике и набору лишнего веса.