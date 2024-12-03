Что произошло в Иркутске в ночь на 3 декабря 2024: последние новости

Более 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю.
Рост заболеваемости ОРВИ отмечают в Приангарье. За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, заболело 19 239 сибиряков, что чуть больше, если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее (с 18 по 24 ноября — 18 139 человек). Тем не менее, это все равно ниже эпидемиологического порога на 33,3%.
Бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске.
На место выезжали семь специалистов и две единицы техники. Пламя охватило 10 квадратных метров, его в кротчайшие сроки потушили. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину пожара пока не установили.
Глава Следкома России заинтересовался ситуацией с вырубкой деревьев в Иркутске.
Жители города выступают против вырубки части лесного массива в Академгородке. Следователи начали проверку по статье за халатность.