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Что произошло в Иркутске в ночь на 3 декабря 2024: последние новости

Более 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечают в Приангарье. За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, заболело 19 239 сибиряков, что чуть больше, если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее (с 18 по 24 ноября — 18 139 человек). Тем не менее, это все равно ниже эпидемиологического порога на 33,3%.

Бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске.

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Жители города выступают против вырубки части лесного массива в Академгородке. Следователи начали проверку по статье за халатность.