Le Monde: правительство Франции может уйти в отставку на текущей неделе

Французский кабмин может уйти в отставку уже на текущей неделе из-за действий главы правительства Мишель Барнье, пишет Le Monde.
По данным издания, премьер-министр воспользовался статьёй конституции страны для принятия законопроекта о бюджете соцстрахования без проведения голосования в парламенте. Речь идёт о статье 49.3. Также отмечается, что у президентской фракции нет большинства в парламенте.
Оппозиционные партии Франции объявили о намерении инициировать вотум недоверия к кабмину. Голосование назначено на среду.
«В отсутствие согласованного бюджета на следующий год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера», — говорится в публикации.
Проект закона о бюджете предполагал введение режима «жёсткой экономии».
Ранее сообщалось, что лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил с призывом к отставке президента страны Эммануэля Макрона и кабмина во главе Барнье на фоне бюджетного кризиса.
В партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» проинформировали, что поддержат вотум недоверия правительству Барнье.