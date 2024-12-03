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Le Monde: правительство Франции может уйти в отставку на текущей неделе

Партия Ле Пен поддержит вотум недоверия кабмину.

Источник: Аргументы и факты

Французский кабмин может уйти в отставку уже на текущей неделе из-за действий главы правительства Мишель Барнье, пишет Le Monde.

По данным издания, премьер-министр воспользовался статьёй конституции страны для принятия законопроекта о бюджете соцстрахования без проведения голосования в парламенте. Речь идёт о статье 49.3. Также отмечается, что у президентской фракции нет большинства в парламенте.

Оппозиционные партии Франции объявили о намерении инициировать вотум недоверия к кабмину. Голосование назначено на среду.

«В отсутствие согласованного бюджета на следующий год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера», — говорится в публикации.

Проект закона о бюджете предполагал введение режима «жёсткой экономии».

Ранее сообщалось, что лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил с призывом к отставке президента страны Эммануэля Макрона и кабмина во главе Барнье на фоне бюджетного кризиса.

В партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» проинформировали, что поддержат вотум недоверия правительству Барнье.