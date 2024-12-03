Стармер впервые заявил о переговорах в контексте конфликта на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания украинского конфликта.
По его словам, они необходимы для прекращения конфликта. При этом Стармер утверждает, что для завершения конфликта на Украине Британия «должна продолжать вооружать Киев».
«Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на её условиях, которые будут гарантировать её безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее», — сказал он.
Высказывание прозвучало в ходе выступления Стармера на банкете, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.
Ранее сообщалось, что Британия передала Вооружённым силам Украины ракеты Storm Shadow. По данным журналистов, о данной поставке не было объявлено публично.
Министр обороны Британии Джон Хили выразил мнение, что конфликт на Украине вступил в «критическую фазу».