Длительные сроки получили двое хабаровчан за убийство своего знакомого

Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 30-летних местных жителей. Они признаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает ИА AmurMedia.
В суде установлено, что в ночь с 26 на 27 июля 2023 года подсудимые пригласили в квартиру по ул. Нагорной в г. Хабаровске своего знакомого.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого они решили убить гостя.
Подсудимые стали душить его ремнем, затем поочередно нанесли не менее 11 ударов ножом в область сердца и шеи потерпевшего, отчего он скончался на месте происшествия.
С целью сокрытия следов преступления соучастники завернули тело мужчины в покрывало, вынесли из дома и спрятали под мост, где он и был обнаружен сотрудниками полиции.
В судебном заседании один из подсудимых вину в убийстве не признал, второй указал, что убил потерпевшего самостоятельно, пытаясь смягчить наказание.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, представившего доказательства, опровергающие позицию подсудимых, и назначил им наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.