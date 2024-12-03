«Клиентка назвала меня зэчкой»: оператор ПВЗ рассказала о неадекватных посетителях

К сожалению, неадекватные клиенты всегда были и будут. Один из запоминающихся случаев — когда со мной ругались из-за пирсинга в носу и татуировок. Мне говорили, что я выгляжу так, будто только с зоны прибыла, и что мне нельзя работать с людьми.