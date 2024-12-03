«Клиентка назвала меня зэчкой»: оператор ПВЗ рассказала о неадекватных посетителях

Героем сегодняшнего интервью стала Алина, которая работает на пункте выдачи маркетплейса Wildberries в Красноярске. Девушка рассказала о сложностях своей профессии, странных заказах и недоброжелательных клиентах.
Как вы решились на эту работу? Это ведь очень непросто.
Я всегда хотела попробовать что-то новое и перебороть свой страх общения с людьми. Работа в таком месте — это отличный способ выйти из зоны комфорта.
Насколько сложно работать физически и морально? Вы ведь там находитесь весь день.
Физически, конечно, можно приловчиться, но морально работа может быть настоящим испытанием. Клиенты все разные, и к каждому нужно находить свой подход. Бывают такие, которые высасывают из тебя энергию, словно «энергетические вампиры». Это, конечно, очень утомляет.
Есть ли штрафы на такой работе? Зависят ли они от клиентов?
Система штрафов есть. Например, за скорость приемки товара, за подмены (если пришел не тот товар или недокомплект), а также за зависшие товары. Главный фактор удержания — это рейтинг ПВЗ. Одна плохая оценка может обрушить его так, что восстановление займет недели, и сумма за одну «единицу» может составлять от 4 до 5 тысяч рублей.
Часто ли приходится работать со сложными клиентами? Какой случай можете вспомнить?
К сожалению, неадекватные клиенты всегда были и будут. Один из запоминающихся случаев — когда со мной ругались из-за пирсинга в носу и татуировок. Мне говорили, что я выгляжу так, будто только с зоны прибыла, и что мне нельзя работать с людьми.
А позитивные посетители бывают?
К счастью, хороших клиентов больше! Они всегда подбадривают нас и иногда приносят шоколадки или что-то вкусное в благодарность за помощь. Это очень приятно.
Что странного люди заказывают на маркетплейсах? Я видела кучу покрышек, бамперы на ПВЗ.
О, странных товаров много! Например, для меня странно заказать одну пачку ватных дисков, которую можно купить в любом магазине. Еще встречается мебель. Были диваны, которые ужасно тяжелые и неподъемные — да, мы их таскаем сами! Заказывают также каменную крошку и продукты, но в основном это смеси для выпечки, чаи, кофе и протеин.
Какой совет можете дать тем, кто хочет работать в подобной сфере?
Главное — быть готовым к общению с людьми и уметь справляться с разными ситуациями. Не стоит бояться негативных клиентов — они встречаются всегда. Но не забывайте о хороших клиентах, которые делают нашу работу более приятной! Меня всегда радуют наши посетители с песиками, которых можно потискать.