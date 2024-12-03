«Не надо снимать»: мэра новосибирского Бердска возмутил ролик с тракторами

Мэр Бердска Новосибирской области возмутился видеороликом, распространяющимся по сети, а главное — реакцией жителей на него.
На кадрах — два трактора едут на высокой скорости, не опустив навесное оборудование. В комментариях — мнения о «прокатывании бюджетных денег». Местные жители посчитали, что спецтехника катается просто так. Видео снял очевидец.
Это не на шутку раздосадовало мэра города, пишет «Бердск Онлайн». На одном из совещаний Роман Бурдин отметил, что коммунальщики отслеживают скорость движения машин по Глонассу, также у них имеется план выполнения на определённых участках. Так вот, данные тракторы ехали из гаража к месту работы, отметил мэр.
«У трактора есть признаки того, что он работает: включенный проблесковый маячок, опущенное навесное оборудование. Я понимаю, что много людей “одарённых” — все умеют тротуары строить и дороги чистить, и во всем все разбираются, сидя дома. И снимая на регистраторы… Не надо видео снимать…», — «Бердск Онлайн» цитирует Романа Бурдина.