«Не надо снимать»: мэра новосибирского Бердска возмутил ролик с тракторами

«У трактора есть признаки того, что он работает: включенный проблесковый маячок, опущенное навесное оборудование. Я понимаю, что много людей “одарённых” — все умеют тротуары строить и дороги чистить, и во всем все разбираются, сидя дома. И снимая на регистраторы… Не надо видео снимать…», — «Бердск Онлайн» цитирует Романа Бурдина.