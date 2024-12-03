В Хабаровском крае повысили тарифы на проезд в электричках

Как сообщили в комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края, на основании проведенной экономической экспертизы расчетных материалов решено с 1 января 2025 года установить:
— тариф, оплачиваемый пассажирами, в размере 31 рубля за каждые 10 километров пути при оплате через мобильное приложение;
— тариф, оплачиваемый пассажирами, в размере 33 рублей за каждые 10 километров пути при оплате через прочие каналы продаж (увеличение действующего тарифа на 6,45%).
Постановление № 13-Ц о повышении тарифов подписано 27 ноября 2024 года. Следующая корректировка тарифов возможна не ранее 1 января 2026 года.