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Зима с полосой препятствий ждёт владивостокцев после замены теплотрасс

Рабочие, которые занимались реконструкцией теплотрасс во Владивостоке, завершили сезон с приходом зимы. Как и опасались горожане, не на всех участках производства работ хотя бы засыпаны траншеи: следующие полгода жителям микрорайона Первая Речка придётся жить в экстремальных условиях, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В частности, остался зиять ров вокруг дома № 20 по улице Амурской. Чтобы жильцы могли безопасно зайти в подъезд, были установлены деревянные мостки, но, судя по фото, одну из конструкций убрали, теперь в первый подъезд дома безопасно попасть нельзя — надо прыгать через ров.

Ранее специалисты МЦУ Владивостока отвечали жильцам, что благоустройство будет восстановлено до 15 октября, потом сроки перенесли на ноябрь, теперь обещанные сроки — второй-третий квартал 2025 года. К декабрю картина остаётся следующая: траншеи на месте, бордюры сломаны, асфальтирования в этом году уже не обещают, а засыпку начали делать не вынутым грунтом, а снятым асфальтом, жильцы переживают, что участок над теплотрассой теперь невозможно озеленить. Грунт же со двора увезли.

ЖКХ