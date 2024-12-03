Зима с полосой препятствий ждёт владивостокцев после замены теплотрасс

Ранее специалисты МЦУ Владивостока отвечали жильцам, что благоустройство будет восстановлено до 15 октября, потом сроки перенесли на ноябрь, теперь обещанные сроки — второй-третий квартал 2025 года. К декабрю картина остаётся следующая: траншеи на месте, бордюры сломаны, асфальтирования в этом году уже не обещают, а засыпку начали делать не вынутым грунтом, а снятым асфальтом, жильцы переживают, что участок над теплотрассой теперь невозможно озеленить. Грунт же со двора увезли.