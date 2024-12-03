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Поезд Деда Мороза возвращается с Сахалина в Хабаровский край

Состав в Ванино перевозит паром «Сахалин-8».

Источник: ГУ МВД

Несмотря на непогоду в Ванино и шторм в Татарском проливе, паром «Сахалин-8» возвращает поезд Деда Мороза в Хабаровский край после первого в истории проекта путешествия по Сахалинской области. В этом году организаторы пошли на риск переправки праздничного поезда в островную область, и их задумка увенчалась успехом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Паром «Сахалин-8» вышел из Холмска, на его борту находится передвижная железнодорожная резиденция Деда Мороза, ожидаем его прибытие в наш порт 3 декабря в 17:15, — рассказали в диспетчерской службе порта Ванино.

В пресс-службе Российских железных дорог уточнили, что пока график движения поезда соблюдается, но природные факторы никто не отменяет. Согласно планам, поезд Деда Мороза после выкатки из парома в Ванино отправится в Хабаровск и прибудет в краевую столицу 5 декабря в 10:00. В городе поезд пробудет 8 часов.