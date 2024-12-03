Жителям рассказали об опасностях декабря в Красноярском крае

Так, из-за похолодания прогнозируется возникновение бытовых пожаров на всей территории края, а вследствие активной эксплуатации печей и бытовых электроприборов — отравление угарным газом.
«Чистить дымоходы нужно не реже одного раза в 3 месяца. Зимой не реже 1 раза в месяц необходимо осматривать их оголовки для предотвращения их обмерзания и закупорки, — напомнил представитель МЧС. — Не доверяйте присмотр за печью детям и за 3 часа до сна старайтесь прекращать топку. Помните, что любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток — отступку. На деревянном полу необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см».
Кроме того, существует риск увеличения числа пожаров в связи с использованием несертифицированных фейерверков и гирлянд, нарушением требований пожарной безопасности на новогодних мероприятиях.
Также в декабре вероятно возникновение происшествий на воде из-за несоблюдения мер безопасности при выходе на лед. «Для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 8 см. Организованные групповые пешие переправы безопасны при толщине льда 15 см и более. Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 см и только в местах санкционированных ледовых переправ. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий», — предупредил Роман Ветчинников.
Риск схода лавин существует на следующих участках: с 601 по 605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе; с 26 по 28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе; в районе Норильска (горнолыжная база «Отдельная», ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»); Норильские горы, гора Шмидта, горы Хараелах, ущелье реки Taлнах, гора Гудчиха.
Также на трассах прогнозируется увеличение ДТП из-за ограничения видимости во время выпадения осадков, возникновения снежных заносов, переметов, гололедных явлений и снежных накатов.
Ухудшение геомагнитной обстановки в декабре ожидается в следующие периоды: 3, 6−8, 11−23, 27−28. В эти дни вероятны слабые и средние бури до 3−4 баллов.