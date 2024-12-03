Жителям рассказали об опасностях декабря в Красноярском крае

«Чистить дымоходы нужно не реже одного раза в 3 месяца. Зимой не реже 1 раза в месяц необходимо осматривать их оголовки для предотвращения их обмерзания и закупорки, — напомнил представитель МЧС. — Не доверяйте присмотр за печью детям и за 3 часа до сна старайтесь прекращать топку. Помните, что любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток — отступку. На деревянном полу необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см».