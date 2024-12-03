Каршеринг взыскал с новосибирца компенсацию за испорченные машины. Мужчина арендовал у них «Hyundai Creta». После того как водитель сдал автомобиль, на нем были повреждения, о которых он не сообщил в службу поддержки.
— В период аренды автомобиль получил повреждения, а именно повреждена автоматическая коробка передач. Мужчина на ней дрифтил. Стоимость восстановительного ремонта авто составляет 404 тысячи рублей, — говорится на сайте Новосибирского областного суда.
Также он дрифтил на других арендованных машинах.
Центральный районный суд постановил возместить каршеринговой компании больше миллиона рублей. Водителя это решение не устроило, и он подал апелляцию.
В итоге суд постановил взыскать с водителя всего 307 тысяч рублей.