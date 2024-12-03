315 детей родилось в Хабаровском крае благодаря процедуре ЭКО в 2024 году

В Хабаровском крае благодаря нацпроекту «Демография» пары, страдающие бесплодием, имеют шанс стать родителями. С начала года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появилось 315 малышей. За 18 лет работы Перинатального центра родилось 4440 детей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Процедура ЭКО в Хабаровском крае покрывается полисом ОМС. В 2023 году в Перинатальном центре провели 1342 процедуры, в 2024 году — 1188. Эффективность составляет 30−35 процентов и зависит от возраста женщины: чем моложе, тем выше шанс на успех.
В регионе действует трехуровневая система помощи: сначала пациентки обращаются в женскую консультацию, затем в кабинеты по бесплодию в Хабаровске и Комсомольске. При отсутствии противопоказаний проводят процедуру ЭКО бесплатно. Благодаря этому жительница района имени Лазо стала мамой.
«Мы шли к этому долгие годы. С 2020 года было пять попыток, из которых три — полные программы ЭКО. Сейчас нашей дочке 2,5 года, и мы планируем в ближайшее время вернуться сюда за вторым ребенком. У нас в заморозке остался один эмбрион — по полису ОМС можно неограниченно замораживать и размораживать эмбрионы, чтобы самим выбрать, когда произойдет беременность», — рассказала Дарья.
В Перинатальном центре Хабаровского края работают 164 врача и 274 медсестры. Центр выполняет 1,2 тысячи процедур ЭКО в год.