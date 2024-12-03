315 детей родилось в Хабаровском крае благодаря процедуре ЭКО в 2024 году

«Мы шли к этому долгие годы. С 2020 года было пять попыток, из которых три — полные программы ЭКО. Сейчас нашей дочке 2,5 года, и мы планируем в ближайшее время вернуться сюда за вторым ребенком. У нас в заморозке остался один эмбрион — по полису ОМС можно неограниченно замораживать и размораживать эмбрионы, чтобы самим выбрать, когда произойдет беременность», — рассказала Дарья.