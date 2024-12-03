Расчёты РСЗО «Ураган» поразили опорные пункты ВСУ на купянском участке

Российские военные ликвидировали опорные пункты, позиции и пехоту Вооружённых сил Украины на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли артиллеристы группировки войск «Запад».
«Расчёты “Ураганов” артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.
Замаскированные позиции противника обнаружили расчёты комплекса беспилотного летательного аппарата.
«После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчёты 220-мм реактивных систем залпового огня “Ураган” группировки войск “Запад” нанесли удар по выявленным целям», — рассказали в МО.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил технику Вооружённых сил Украины в Курской области.