В Хабаровском крае временно закрыли аэропорты

Как сообщили в пресс-службе АО «Хабаровские авиалинии», аэропорт Охотска будет закрыт с 08:00 до 12:00 по местному времени. Рейсы 401 и 402 за 3 декабря по маршруту Хабаровск — Николаевск — Охотск и обратно перенесены на 4 декабря из-за неблагоприятных метеорологических условий аэропорта прибытия. Информация о времени вылета рейса 401 за 2 декабря из Николаевска в Охотск появится сегодня днем.