Жительница Новосибирска отсудила компенсацию с детского сада после травмы дочери. Девочка осталась без присмотра воспитателей, запнулась об стул и ударилась щекой. Она попала в больницу с диагнозом «вывих зуба».
Сибирячка обратилась в суд, чтобы взыскать с сада моральную компенсацию.
Решением Ленинского районного суда с сада взыскана компенсация в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Новосибирского областного суда.
Детский сад оказался не согласен с вынесенным решением и подал апелляцию. В ней указали, что размер компенсации завышен. Однако решение первой инстанции осталось в силе.