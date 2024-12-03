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Жительница Новосибирска отсудила компенсацию с детского сада после травмы дочери

Ребенок лежал в челюстно-лицевой хирургии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска отсудила компенсацию с детского сада после травмы дочери. Девочка осталась без присмотра воспитателей, запнулась об стул и ударилась щекой. Она попала в больницу с диагнозом «вывих зуба».

Сибирячка обратилась в суд, чтобы взыскать с сада моральную компенсацию.

Решением Ленинского районного суда с сада взыскана компенсация в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Новосибирского областного суда.

Детский сад оказался не согласен с вынесенным решением и подал апелляцию. В ней указали, что размер компенсации завышен. Однако решение первой инстанции осталось в силе.

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