В Красноярске мастерицы связали для бойцов СВО больше 300 изделий

— Вяжем, пришиваем и привязываем бирочки — готовим наши вязанки к отправке к тем, кто в этом нуждается. Это и «торопыжки», и пациенты онкодиспансера, и наши воины. Сегодня в копилочку прибавилось 10 манишек и 17 пар носков. Подготовили 90 пар носков для пациентов онкодиспансера, передадим в ближайшее время. И, конечно, каждый день плетём маскировочные сети для ребят, — рассказывает руководитель клуба «Золотой паучок» Елена Логвенкова.