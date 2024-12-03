В Красноярске мастерицы связали для бойцов СВО больше 300 изделий

Мастерицы из благотворительного клуба любителей вязания «Золотой паучок» сделали больше 377 изделий для красноярцев, которые участвуют в СВО. Это носки, варежки и манишки. Также волонтеры плетут маскировочные сети.
Благотворительный клуб работает в Красноярске с 2017 года при библиотеке им. Некрасова. Мастерицы вяжут вещи для всех нуждающихся, например, недоношенных младенцев, детей из малообеспеченных семей и детских домов
— Вяжем, пришиваем и привязываем бирочки — готовим наши вязанки к отправке к тем, кто в этом нуждается. Это и «торопыжки», и пациенты онкодиспансера, и наши воины. Сегодня в копилочку прибавилось 10 манишек и 17 пар носков. Подготовили 90 пар носков для пациентов онкодиспансера, передадим в ближайшее время. И, конечно, каждый день плетём маскировочные сети для ребят, — рассказывает руководитель клуба «Золотой паучок» Елена Логвенкова.
Всего в клубе работают больше 50 женщин. Основную часть изделий мастерицы вяжут дома, но каждую среду собираются, чтобы поделиться результатами и подготовить вещи к отправке.