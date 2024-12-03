«Выступили достойно» — генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» оценил игру команды

Кандалинцев высоко оценил достижения красно-синих, под руководством Алексея Поддубского приблизившихся к заветной четвёрке претендентов на выход в РПЛ. Он отметил, что команда была собрана заново и возвращена в Хабаровск на родной стадион имени Ленина. По словам Кандалинцева, у «СКА-Хабаровск» есть как результат, так и командная игра.