«Выступили достойно» — генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» оценил игру команды

Генеральный директор футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал выступление команды в первой части сезона МЕЛБЕТ-Первой лиги 2024/2025 годов. Напомним, команда неудачно начала турнир, оказавшись на дне таблицы, но на зимний перерыв ушла уже на 8-й позиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кандалинцев высоко оценил достижения красно-синих, под руководством Алексея Поддубского приблизившихся к заветной четвёрке претендентов на выход в РПЛ. Он отметил, что команда была собрана заново и возвращена в Хабаровск на родной стадион имени Ленина. По словам Кандалинцева, у «СКА-Хабаровск» есть как результат, так и командная игра.
Генеральный директор также подчеркнул, что сейчас игроки находятся в заслуженном отпуске. Первые планы на работу после зимнего перерыва будут уже в Новом году. Учебно-тренировочные сборы «СКА-Хабаровск» может начаться с 16 января. Вероятно, что подготовку к заключительным играм команда будет проходить в Турции.
Кандалинцев заявил, что задачи на весеннюю часть остаются прежними: побеждать в каждом матче. До первой четвёрки 8 очков, и в жизни бывает всякое. Он не хочет загадывать, но если команда продолжит показывать игру, которую видела осенью, то возможно всё.
Генеральный директор отметил, что масштабных изменений в составе после зимнего перерыва не ожидается. Несколько футболистов будут подписаны, с кем-то попрощаются. Это нормальный футбольный процесс, команде нужна «свежая кровь». «Мы всегда в поиске усиления, но подходить к этому процессу будем точечно», — заключил Кандалинцев.