Скрипач Спиваков: цены на билеты в театры должны быть доступными для людей

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продавались по цене до 25 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировал народный артист СССР скрипач и дирижер Владимир Спиваков в беседе с журналистами перед концертом Национального филармонического оркестра России в Будапеште.
По его словам, цены в театры и на концерты должны быть доступными для простых людей. Организаторы должны делать все возможное, чтобы обычные зрители могли приобщиться к искусству. Например, привлекать спонсоров, если постановка требует дополнительных затрат.
«Чтобы простой человек любой мог прийти в зал. Они должны быть доступны. Для меня это неприятная проблема», — отметил Спиваков.
Напомним, что билеты на постановку, которая пройдет 17 декабря, продавались на сайте театра два часа. Для покупки предлагались билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус, за 5 тысяч рублей — на четвертый ярус.
Ранее стало известно, что Большой театр покажет балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в прямом эфире в кинотеатрах России 30 и 31 декабря.