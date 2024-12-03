Скрипач Спиваков: цены на билеты в театры должны быть доступными для людей

Напомним, что билеты на постановку, которая пройдет 17 декабря, продавались на сайте театра два часа. Для покупки предлагались билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус, за 5 тысяч рублей — на четвертый ярус.