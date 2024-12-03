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Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Это ведет не только к экономическим потерям, но и к социальным последствиям.

Источник: Freepik

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением отменить льготные тарифы на электроэнергию для людей, занимающихся майнингом.

Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

В документе предлагается внести изменения в законодательство, исключив возможность получения льготного тарифа или субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто занимается майнингом, несмотря на право на такие льготы.

Гладких отметил, что в последние годы наблюдается рост интереса к криптовалютам и майнингу, который иногда осуществляется с использованием государственных льгот на электроэнергию, предоставляемых определенным категориям граждан. Он подчеркнул, что это ведет не только к экономическим потерям, но и к социальным последствиям.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации намерено установить запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, а также в некоторых районах Бурятии и Забайкальского края.

ЖКХ