Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Гладких отметил, что в последние годы наблюдается рост интереса к криптовалютам и майнингу, который иногда осуществляется с использованием государственных льгот на электроэнергию, предоставляемых определенным категориям граждан. Он подчеркнул, что это ведет не только к экономическим потерям, но и к социальным последствиям.