«РВ»: солдат ВСУ Сычевский сдался в плен и пришёл к своей семье в Курск

Украинец Руслан Сычевский воссоединился со своей семьёй, которая давно проживает в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Мужчина был насильно мобилизован в Вооружённые силы Украины, а затем сдался в плен морпехам РФ. Военкоры уточнили, что Сычевский оказался в рядах 17-й танковой бригады ВСУ.
Сычевский оказался в плену, а после пришёл к отцу, сестре и братьям в Курск.
«Возвращаться на Украину солдат и не думает — в Курске живёт его отец и сестра. Фактически Сычевский смог воссоединиться со своей семьёй», — говорится в сообщении.
Сычевский рассказал, что жил с матерью в Харькове. В августе текущего года по пути домой поймали пятеро сотрудников ТЦК и мобилизовали. Он должен был принимать участие в боевых действиях в Курской области.
Ранее боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации. Он подчеркнул, что новобранцев ВСУ держали в лесу.