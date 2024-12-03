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«РВ»: солдат ВСУ Сычевский сдался в плен и пришёл к своей семье в Курск

Украинца насильно мобилизовали в августе текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Украинец Руслан Сычевский воссоединился со своей семьёй, которая давно проживает в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина был насильно мобилизован в Вооружённые силы Украины, а затем сдался в плен морпехам РФ. Военкоры уточнили, что Сычевский оказался в рядах 17-й танковой бригады ВСУ.

Сычевский оказался в плену, а после пришёл к отцу, сестре и братьям в Курск.

«Возвращаться на Украину солдат и не думает — в Курске живёт его отец и сестра. Фактически Сычевский смог воссоединиться со своей семьёй», — говорится в сообщении.

Сычевский рассказал, что жил с матерью в Харькове. В августе текущего года по пути домой поймали пятеро сотрудников ТЦК и мобилизовали. Он должен был принимать участие в боевых действиях в Курской области.

Ранее боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации. Он подчеркнул, что новобранцев ВСУ держали в лесу.