Владивосток проиграл Саратову в баттле шоу «Лига городов»

«Наверное, не хватило легкости. В полуфинале мы решили экспериментировать и настолько заморочились с сюжетной линией, четырехметровым реквизитом, что, кажется, забыли кайфануть от выступления. Также, возможно, не хватило собранности. Все заболели на этапе подготовки, и парни еще параллельно готовились к Кубку мэра Москвы по КВН», — поделились своими эмоциями «Хип-хоп трио Чупа-чупс».
Во время оценки выступлений обеих команд Марина Кравец отдала свой голос Саратову. Сергей Светлаков признался, что ему симпатичны обе команды, но лидеров среди них он не видит. Наставник решил уровнять шансы и отдал свой голос команде из Владивостока.
Решающий голос был за Артемом Калайджяном. Наставник отдал свой голос за команду «DT». Таким образом, команда из Саратова с перевесом в один голос прошла во вторую часть выпуска, где уже их наставник Тимур Батрутдинов решал, достойны ли они выхода в финал.
«Женю недавно в Мурманске узнали как участника “Лиги городов”, так что нужно идти в следующий сезон! Мы пока думаем над этим, а так заканчивать с участием в юмористических проектах, конечно, не собираемся», — поделились своими планами приморцы.
Приморские комики рассказали, что не ориентируются на кого-то конкретного в юморе — хотят идти своей дорогой и создавать собственный стиль. Но участникам нравятся команды КВН «Мегаполис» и «Грязюка», которая тоже из Владивостока.
«У нас была своя мини-цель на проект — показать номер про гориллу по телевизору. И она достигнута», — отметили ребята из «Хип-хоп трио Чупа-чупс».
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