Парк «Динамо» в Хабаровске на Новый год превратят в «Сказочный лес»

В главном парке краевой столицы «Динамо» вовсю приступили к созданию традиционного новогоднего городка, который будет радовать жителей и гостей города все праздники. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе мэрии, в этом году для оформления общественной территории выбрали тему «Сказочный лес» — в концепцию включили три лучших эскиза студентов Тихоокеанского государственного университета.
Перед центральным входом в парк «Динамо» гостей традиционно будут встречать фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой в 3,5 метра каждая — их украсят яркой светодиодной подсветкой. На центральной аллее разместятся девять ледовых композиций городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». На своём привычном месте хабаровчане смогут увидеть и восьмиметрового Гулливера, подсвеченного гибким неоном.
— Запланировано увеличение ледовых и снежных композиций — всего в этом году их будет около 30. Также на радость детям и взрослым обустроят четыре ледовые горки — две большие и две маленькие, и ледовый лабиринт. Увеличится количество светового оформления. В парке Гайдара будет смонтирована иллюминация «Звездное небо», а также оборудован световой тоннель протяженностью 15 метров. Главным украшением праздничного городка станет Новогодняя ёлка высотой 23 метра, состоящая из 194 натуральных елей. Уже начали устанавливать каркас для неё, — отметили в мэрии Хабаровска. В администрации также сказали, что в этом году в Хабаровске впервые появится новогодний городок на Амурском бульваре — его организуют в районе улицы Льва Толстого у Центрального рынка. Работы по его обустройству начнутся уже 5 декабря. Там установят 15-метровую искусственную ель, которую нарядят красно-синими шарами и гирляндами. Там уже появится светящийся шатер, карета с лошадьми, снеговики, олени, ледяные горки и чаши. Зальют даже небольшой детский каток.
Помимо этого, новогодние городки и другие праздничные локации появятся во всех районах города: у ТЦ «Экодом», на площади Блюхера, у школы № 23, у ДК «Железнодорожников», в парке имени Гагарина, у ДК «Русь», у центра работы с населением «Единство», у кинотеатра «Хабаровск», а также в парке «Северный». Кроме того, по Хабаровску будет залито 74 катка.
— В этом году мы видим, что многие предприятия уже начали оформлять здания и прилегающие территории иллюминацией, новогодней символикой, стремясь создать праздничное настроение хабаровчанам, а также гостям города. Для создания праздничного настроения на дворовых территориях по инициативе советов многоквартирных домов, при активном участии самих жильцов и при помощи управляющих компаний устанавливаются зимние городки, заливаются хоккейные коробки, горки, фасады жилых домов украшаются иллюминацией, — рассказали в администрации краевой столицы. Напомним, что в Хабаровске 25 ноября началось праздничное оформление площади Ленина к Новому году. Центральной фигурой, естественно, является двадцатиметровая ель, установку которой завершили 1 декабря, как и было объявлено ранее. Помимо неё на площади Ленина установят две горки с классическими двумя выкатами длиной по 25 метров. Еще одна горка будет уникальная: 24 метра в длину, но с четырьмя выкатами.