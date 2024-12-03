Парк «Динамо» в Хабаровске на Новый год превратят в «Сказочный лес»

— Запланировано увеличение ледовых и снежных композиций — всего в этом году их будет около 30. Также на радость детям и взрослым обустроят четыре ледовые горки — две большие и две маленькие, и ледовый лабиринт. Увеличится количество светового оформления. В парке Гайдара будет смонтирована иллюминация «Звездное небо», а также оборудован световой тоннель протяженностью 15 метров. Главным украшением праздничного городка станет Новогодняя ёлка высотой 23 метра, состоящая из 194 натуральных елей. Уже начали устанавливать каркас для неё, — отметили в мэрии Хабаровска. В администрации также сказали, что в этом году в Хабаровске впервые появится новогодний городок на Амурском бульваре — его организуют в районе улицы Льва Толстого у Центрального рынка. Работы по его обустройству начнутся уже 5 декабря. Там установят 15-метровую искусственную ель, которую нарядят красно-синими шарами и гирляндами. Там уже появится светящийся шатер, карета с лошадьми, снеговики, олени, ледяные горки и чаши. Зальют даже небольшой детский каток.