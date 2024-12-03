WP: Вашингтон встревожили темпы продвижения ВС РФ

Действия ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции вызвали тревогу в администрации Соединённых Штатов, пишет The Washington Post.
По данным издания, в Вашингтоне переживают из-за темпов продвижения российских военных. Речь идёт о самых быстрых темпах продвижения с 2022 года.
Источники газеты рассказали, что в связи с этим в администрации американского лидера Джо Байдена полагают, что Украине можно предоставить «передышку», поставляя противопехотные мины. Помимо этого, ВСУ якобы могут «помочь» удары вглубь РФ.
«В администрации президента США говорят, что только дополнительное оружие и решение Джо Байдена дать зелёный свет ракетным ударам вглубь РФ вместе с развёртыванием противопехотных мин, давно критикуемое правозащитными группами, может предоставить Киеву некоторую передышку», — говорится в публикации.
Кроме того, издание напоминает, что Запад призывает Киев расширить ряды Вооружённых сил Украины. По оценке украинской стороны, в зоне боевых действий «не хватает 160 000 новобранцев».
Ранее газета The Washington Post рассказала, что нехватка бойцов в Вооружённых силах Украины окажет влияние на исход конфликта.