В Братске начинается строительство ледового городка

Строительство ледового городка начинается на площади у спортивного комплекса «Таежный» в Братске. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты завозят лед. В ближайшее время резчики начнут работу, руководить процессом будет Андрей Кошелев.
— Большие кубы льда доставили на площадь, после подготовки территории площадки будущего городка скульптор со своей командой приступит к созданию фигур, — уточнили в пресс-службе администрации.
Планируют установить горки, лабиринты, ледяные фигуры медведя, самовара, Деда Мороза, Снегурочки и других. Открытие городка состоится 27 декабря 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе установили «умный светофор». Он поможет повысить безопасность проезда транспорта и снизить риски ДТП.