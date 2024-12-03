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В Братске начинается строительство ледового городка

Открытие городка запланировано на 27 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Строительство ледового городка начинается на площади у спортивного комплекса «Таежный» в Братске. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты завозят лед. В ближайшее время резчики начнут работу, руководить процессом будет Андрей Кошелев.

— Большие кубы льда доставили на площадь, после подготовки территории площадки будущего городка скульптор со своей командой приступит к созданию фигур, — уточнили в пресс-службе администрации.

Планируют установить горки, лабиринты, ледяные фигуры медведя, самовара, Деда Мороза, Снегурочки и других. Открытие городка состоится 27 декабря 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе установили «умный светофор». Он поможет повысить безопасность проезда транспорта и снизить риски ДТП.