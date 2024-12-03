Во Владивостоке ожидаются новые пробки

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке 3 декабря ожидаются сильные пробки из-за замены лееров. Ремонтные работы будут проходить на левой полосе движения в сторону выезда из города. По предварительным оценкам, длина новых ограждений на этих участках составит примерно 700 метров. Предполагается, что работы будут выполнены в течение 30 дней.