Во Владивостоке ожидаются новые пробки

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке 3 декабря ожидаются сильные пробки из-за замены лееров. Ремонтные работы будут проходить на левой полосе движения в сторону выезда из города. По предварительным оценкам, длина новых ограждений на этих участках составит примерно 700 метров. Предполагается, что работы будут выполнены в течение 30 дней.
Напомним, что 20 ноября специалисты уже заменили леерные ограждения за городом, на улице Маковского, а сейчас приступили к Некрасовскому путепроводу. С момента старта работ специалисты отдела обеспечения безопасности городской службы провели замену более 200 метров ограждений.
«Трудности заключаются в том, что все элементы ограждения сильно деформированы из-за интенсивного движения транспорта и аварий, произошедших на участке. Кроме того, установка лееров требует значительных усилий. Для монтажа одного элемента требуется работа целой группы специалистов», — рассказали специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».