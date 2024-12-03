Министр здравоохранения Приморья: «Мы должны удержать врачей, чтобы они не уезжали в центральные регионы»

«Большая проблема с узкими специалистами, в целом с медицинскими работниками наблюдается по всей стране. Проблематика есть и у нас, и у всей федерации», — отметил Евгений Шестопалов.
По словам министра здравоохранения, много внимания в регионе уделяют образованию будущих врачей и медицинского персонала. Есть опорный вуз — Тихоокеанский государственный медицинский университет. И его выпускники, как правило, остаются работать в регионе. Также есть Школа медицины в ДВФУ, которая также готовит врачей.
Кроме того, в Приморском крае есть базовый медицинский колледж, филиалы которого работают во многих муниципалитетах. Сейчас там обучается порядка четырех тысяч человек — они станут фельдшерами, медсестрами, лаборантами, акушерами. Важно, что образование можно получить недалеко от дома — молодежи необязательно переезжать во Владивосток, чтобы отучиться на фельдшера или медсестру. Кроме того, так гораздо больше шансов, что после получения образования они останутся в родном районе.
Развивают в Приморском крае и меры поддержки для врачей. В 2024 году губернатор поручил пересмотреть существующие программы, сделать их более актуальными и работающими. Евгений Шестопалов подчеркнул, что основной пул мероприятий направлен на обеспечение жильем и финансовым ресурсом в долгой перспективе. Это делается для того, чтобы специалисты оставались жить и работать на территории Приморского края долгие годы.
«Мы должны удержать врачей, чтобы они не уезжали в центральные регионы», — подчеркнул он.
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