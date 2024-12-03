Министр здравоохранения Приморья: «Мы должны удержать врачей, чтобы они не уезжали в центральные регионы»

Кроме того, в Приморском крае есть базовый медицинский колледж, филиалы которого работают во многих муниципалитетах. Сейчас там обучается порядка четырех тысяч человек — они станут фельдшерами, медсестрами, лаборантами, акушерами. Важно, что образование можно получить недалеко от дома — молодежи необязательно переезжать во Владивосток, чтобы отучиться на фельдшера или медсестру. Кроме того, так гораздо больше шансов, что после получения образования они останутся в родном районе.