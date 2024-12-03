Newsweek: два опасных астероида пролетят около Земли 3 и 4 декабря

Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле. Такую информацию озвучили представители NASA, пишет Newsweek.
По их словам, космические тела пролетят мимо планеты 3 и 4 декабря. Они имеют огромные размеры — 402 и 387 метров.
«Эти размеры сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, который находится в Нью-Йорке (США)», — указано в публикации.
Предполагается, что до Земли у одного из астероидов останется два миллиона километров. У второго — более пяти с половиной миллиона километров.
В NASA считается, что относить к особо опасным астроидам нужно те, диаметр которых превышает 140 метров. Кроме того, речь идет о приближении к Земле на расстояние ближе, чем семь с половиной миллиона километров.
Ранее сообщалось, что астероид 2024 РТ5 удалится от Земли до 2055 года. Его назвали «мини-Луной» планеты.