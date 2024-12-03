ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение ракеты «Орешник»

На заседании глав МИД стран Североатлантического альянса в штаб-квартире в Брюсселе будет обсуждаться пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на источник в Брюсселе.
«Министры, безусловно, обсудят тему применения РФ новой баллистической ракеты средней дальности, как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса», — сказал он.
Заседание состоится 3−4 декабря под председательством генсека НАТО Марка Рютте.
Министры также обсудят «продолжение» помощи Киеву, вопросы трансатлантической безопасности, ситуации на Ближнем Востоке. Ещё одной темой заседания станут отношения с партнёрами на южных границах Североатлантического альянса.
Ранее в Пентагоне заявили, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава МО Украины Рустем Умеров обсудили применение РФ «Орешника».
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что первый пуск новой ракеты «Орешник» оказал влияние на расстановку сил в мире. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе наблюдается паника.