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ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение ракеты «Орешник»

Министры также обсудят «продолжение» помощи Киеву.

Источник: Аргументы и факты

На заседании глав МИД стран Североатлантического альянса в штаб-квартире в Брюсселе будет обсуждаться пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на источник в Брюсселе.

«Министры, безусловно, обсудят тему применения РФ новой баллистической ракеты средней дальности, как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса», — сказал он.

Заседание состоится 3−4 декабря под председательством генсека НАТО Марка Рютте.

Министры также обсудят «продолжение» помощи Киеву, вопросы трансатлантической безопасности, ситуации на Ближнем Востоке. Ещё одной темой заседания станут отношения с партнёрами на южных границах Североатлантического альянса.

Ранее в Пентагоне заявили, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава МО Украины Рустем Умеров обсудили применение РФ «Орешника».

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что первый пуск новой ракеты «Орешник» оказал влияние на расстановку сил в мире. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе наблюдается паника.