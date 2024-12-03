В омском дептрансе объяснили, как проехать мост у Телецентра

В мэрии прокомментировали дорожную ситуацию в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, из-за начавшегося капитального ремонта там ограничили движение, и уехать из Нефтяников на Левый берег стало проблемой. Омичам посоветовали ехать в два ряда.
Как рассказали в департаменте транспорта, для движения по мосту дорожники оставили две полосы — по одной в каждую сторону движения. Ширина каждой —более полуметра, а потому, по оценке специалистов, автомобили вполне могут двигаться в них по два ряда.
«Тестовое время проезда мосту имени 60 лет ВЛКСМ в утреннее время составило от 1 минуты 10 секунд до 1 минуты 35 секунд при средней скорости движения от 40 до 50 км в час. Таким образом, существующие дорожные условия полностью обеспечивают возможность двигаться по мосту в каждом из направлений в два ряда, что увеличить пропускную способность данного участка улично-дорожной сети», — прокомментировал дептранс.
Также омичам посоветовали рассмотреть альтернативные варианты проезда — через метромост и Ленинградский мост.