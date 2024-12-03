В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде хурмы

Специалисты красноярского ведомства раскрыли правду об этой ягоде.
Хурма обладает высоким содержанием бета-каротина, что способствует поддержанию красоты кожи и здорового зрения. Кроме того, она является отличным источником йода — всего одна ягода среднего размера может полностью удовлетворить суточную потребность организма в этом элементе, что особенно важно для нормальной работы щитовидной железы.
В хурме содержатся железо, калий, марганец, витамины группы B, фосфор и магний. Эти вещества способствуют повышению уровня гемоглобина, поддержанию водно-солевого баланса, улучшению функций печени и почек, укреплению нервной системы, а также нормализации кровяного давления и пищеварения.
Однако стоит помнить о некоторых противопоказаниях. Хурму не рекомендуется употреблять при сахарном диабете из-за высокого содержания природных сахаров. Людям с проблемами поджелудочной железы следует ограничить ее потребление, а при обострении панкреатита — полностью отказаться от нее.
Также не стоит давать хурму маленьким детям, пожилым людям, людям после операций на брюшной полости и в первые месяцы грудного вскармливания. Это связано с наличием танинов — веществ, придающих хурме вяжущий вкус и способствующих образованию липкой массы, которая может вызвать запоры.
Важно отметить, что хурма не сочетается с высокобелковой пищей, такой как молочные продукты, мясо и сыры.
Рекомендуется ограничить потребление этого лакомства до 2−3 ягод в день, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.