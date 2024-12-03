В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде хурмы

Хурма обладает высоким содержанием бета-каротина, что способствует поддержанию красоты кожи и здорового зрения. Кроме того, она является отличным источником йода — всего одна ягода среднего размера может полностью удовлетворить суточную потребность организма в этом элементе, что особенно важно для нормальной работы щитовидной железы.