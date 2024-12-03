В Красноярском крае наблюдается сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о заболеваемости ОРВИ и коронавирусом за прошедшую неделю. Так, наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — число заболевших составило 826 человек. Диагноз ОРВИ был установлен 12541 жителю Красноярского края.
Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели, тогда к медикам обратились 12 183 человека с симптомами простуды. Эпидемический порог по-прежнему не превышен.
Результаты мониторинга показывают, что на территории региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа.