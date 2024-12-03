В Башкирии в ближайшие дни похолодает до −12°

По данным Башгидромета, в регионе по ночам столбик термометра будет опускаться до −12°, днем подниматься до +1°.
Сегодня, 3 декабря, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед. Днем потеплеет до +1,-4°.
В среду, 4 декабря, осадки в виде снега и мокрого снега продолжатся. Температура воздуха ночью составит −1,-6°, при прояснениях будет до −11°, днем ожидается +1,-4°.
В четверг, 5 декабря, местами снег будет умеренным, в некоторых районах образуется гололед. Температура воздуха ночью составит −2,-7°, при прояснениях до −12°. Днем синоптики прогнозируют 0,-5°.