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В Башкирии в ближайшие дни похолодает до −12°

В ближайшие дни в Башкирию вернутся снег и похолодание.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Freepik

По данным Башгидромета, в регионе по ночам столбик термометра будет опускаться до −12°, днем подниматься до +1°.

Сегодня, 3 декабря, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед. Днем потеплеет до +1,-4°.

В среду, 4 декабря, осадки в виде снега и мокрого снега продолжатся. Температура воздуха ночью составит −1,-6°, при прояснениях будет до −11°, днем ожидается +1,-4°.

В четверг, 5 декабря, местами снег будет умеренным, в некоторых районах образуется гололед. Температура воздуха ночью составит −2,-7°, при прояснениях до −12°. Днем синоптики прогнозируют 0,-5°.