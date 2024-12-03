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На Омскую область движется холодный атмосферный фронт

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, какой будет погода* в Омске и области до конца рабочей недели.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: SuperOmsk.ru

«Местами ожидаются небольшой снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха будет повышаться. Уже сегодня ночью, 2 декабря, температура воздуха составила −6…-11°, днем ожидается −2…-7°, к 4 декабря температура повысится ночью до −1…-6°, днем до −3…+2°. В четверг, 5 декабря, температурный фон существенно не изменится», — рассказали специалисты.

Специалисты также спрогнозировали, когда в Омске и области похолодает. Ожидается, что снег разной интенсивности и небольшое понижение температуры воздуха придут в область в пятницу, 6 декабря, с прохождением холодного атмосферного фронта.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.