На Омскую область движется холодный атмосферный фронт

«Местами ожидаются небольшой снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха будет повышаться. Уже сегодня ночью, 2 декабря, температура воздуха составила −6…-11°, днем ожидается −2…-7°, к 4 декабря температура повысится ночью до −1…-6°, днем до −3…+2°. В четверг, 5 декабря, температурный фон существенно не изменится», — рассказали специалисты.
Специалисты также спрогнозировали, когда в Омске и области похолодает. Ожидается, что снег разной интенсивности и небольшое понижение температуры воздуха придут в область в пятницу, 6 декабря, с прохождением холодного атмосферного фронта.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.