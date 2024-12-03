Россияне назвали 9 самых частых причин для увольнения с работы

В ходе опроса «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру» выяснилось, из-за чего чаще всего увольняются россияне. Так, 35% (из 3500 опрошенных граждан старше 18 лет) решились покинуть предыдущее место работы, так как начальство не повышало им зарплату.