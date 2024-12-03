Россияне назвали 9 самых частых причин для увольнения с работы

Россияне увольняются из-за низких зарплат и профессионального выгорания.
В ходе опроса «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру» выяснилось, из-за чего чаще всего увольняются россияне. Так, 35% (из 3500 опрошенных граждан старше 18 лет) решились покинуть предыдущее место работы, так как начальство не повышало им зарплату.
Еще 34% респондентов ответили, что к этому шагу их подтолкнули стресс и профессиональное выгорание. У 24% никак не получалось подняться по карьерной лестнице.
У 18% возникли конфликты с коллегами и работодателями. Другие 17% поставили выше карьеры семью и личную жизнь. Видимо, профессиональная деятельность мешала строить отношения и уделять больше внимания родным.
Еще 12% хотели найти работу ближе к дому, 6% — перебраться в другой город или уехать за границу. Одна из основных причин — проблемы со здоровьем.
По состоянию здоровья уволились 48% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет. А 8% ни разу не увольнялись, пишет ТАСС.