Рассказываем, какие пройдут новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске

Сказочные премьеры готовят и в драмтеатре имени Охлопкова. Бестселлером новогоднего сезона обещает стать постановка «Варвара краса, длинная коса». Первый показ запланирован на 20 декабря. Большинство билетов уже разобрали, оставались только на балкон, зато по символической цене — 100 рублей. Одновременно в конце декабря премьеру здесь готовит беби-театр. Юным театралам в возрасте от двух до пяти лет предлагают посмотреть спектакль «Волшебный шар». В его основе — рассказ Марка Сергеева «Как Сибирячок читал лесную книгу». Показы будут проходить в пространстве четвертой сцены театра — она как раз предназначена для таких экспериментов. Более старшим зрителям — от 12 до 92 лет — охлопковцы подготовили спектакль «Свадьба под Новый год». Все секреты содержания не раскрываются, но точно будет много вокальных номеров. Скажете, что купили билет? Да вы счастливчик! Их уже нужно искать днем с огнем.