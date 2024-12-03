Рассказываем, какие пройдут новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске

Верите в Деда Мороза? Для тех, кто да, в Иркутске есть масса возможностей встретиться и с самим дедушкой, и с его внучкой Снегурочкой, и с другими сказочными персонажами. Приглашают в гости к волшебнику театры, филармония, зоопарки. Все они готовят новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: у одних они — по классическим произведениям, у других — с сибирским колоритом. Но есть одна сложность — найти билеты, их раскупают как горячие пирожки. Воспользуйтесь нашими рекомендациями и просмотрите всю афишу — вдруг повезет и где-то лишний билетик еще остался.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске Для тех, кто только научился ходить и чуть старше.
Новогоднее представление для самых маленьких устраивает «Аистенок». На спектакль-игру «Что такое Новый год?» ждут тех зрителей, кто еще под стол пешком ходит, — от одного года до трех лет. Естественно, в сопровождении старших. Билет нужно купить и для родителя, и для ребенка. Проводится интермедия на камерной сцене драмтеатра. Интересно будет детям от 1 года до 3 лет.
А на сцене же самого «Аистенка» в декабре царит «Щелкунчик». В театре обещают, что спектакль — сказка, где добро побеждает зло и никак иначе. Ведь рождественский сон самый добрый и волшебный, он приносит героям счастливое пробуждение, где волшебство становится явью. Продажа стартовала еще в первых числах ноября, но немного билетов еще есть. Приглашают на просмотр зрителей от 4 годиков.
Сайт Театра кукол.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: Аистенок Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: драмтеатр «Варвара…», «Свадьба…» и «Волшебный шар».
Сказочные премьеры готовят и в драмтеатре имени Охлопкова. Бестселлером новогоднего сезона обещает стать постановка «Варвара краса, длинная коса». Первый показ запланирован на 20 декабря. Большинство билетов уже разобрали, оставались только на балкон, зато по символической цене — 100 рублей. Одновременно в конце декабря премьеру здесь готовит беби-театр. Юным театралам в возрасте от двух до пяти лет предлагают посмотреть спектакль «Волшебный шар». В его основе — рассказ Марка Сергеева «Как Сибирячок читал лесную книгу». Показы будут проходить в пространстве четвертой сцены театра — она как раз предназначена для таких экспериментов. Более старшим зрителям — от 12 до 92 лет — охлопковцы подготовили спектакль «Свадьба под Новый год». Все секреты содержания не раскрываются, но точно будет много вокальных номеров. Скажете, что купили билет? Да вы счастливчик! Их уже нужно искать днем с огнем.
Сайт Иркутского драмтеатра.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: драмтеатр Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: музтеатр Под бой курантов.
Иркутский музыкальный собирается работать едва ли не до боя курантов. В последний день 2024-го публику порадуют традиционным балетом «Щелкунчик» — он начнется в 15:00. После спектакля как раз останется время, чтобы добраться до дома, отдышаться и сесть за праздничный стол. Можно не сомневаться, что музыка Чайковского, декорации и костюмы, мастерство исполнителей создадут нужное настроение.
Будет и новогодняя премьера — сказка «Аленький цветочек». Классический сюжет пересказывать не будем, но в музтеатре он точно получил авторское прочтение: появились стихии Воды, Огня, Воздуха и Воды. Один из героев на сцене — чудище в детстве, он же Мальчик-Новый год. В общем, сюрпризы точно будут.
Сайт музтеатра.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: музыкальный театр Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: ТЮЗ ТЮЗ приглашает в Простоквашино.
Не обошлось без «Щелкунчика» и в Театре юного зрителя, который недавно открылся после ремонта. Показ спектакля, который в ТЮЗе характеризуют как «фантазии на тему вечной сказки в одном действии», пройдет 30 декабря. Помимо профессиональных актеров задействованы и участники студии пластики и танца, а также драматической студии «АлександриЯ» при театре. Они исполнят роли кукол, игрушек с елки, детей на катке, гостей, мышек.
Кроме того, всю последнюю декаду ноября нон-стоп будет идти «Новый год в Простоквашино» — спектакль по произведениям Эдуарда Успенского. Помните, как это было в мультфильме: мама «сама на лыжах пришла», папа починил телевизор «где дядя с большими усами маме цветы подарил». Чтобы увидеть театральную интерпретацию, нужно успеть купить билет — шанс еще есть, хотя и невеликий. Кстати, ТЮЗ хорош тем, что зрителям, кому из-за спин впереди сидящих не видно сцены, выдают подушки на кресла, а значит, можно покупать билеты даже на последние ряды.
Сайт ТЮЗа.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: ТЮЗ На новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске обязательно придет Дед Мороз Светлана МАКОВЕЕВА Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: Театр народной драмы Сибирские мотивы.
Таких новогодних представлений, как в Театре народной драмы, вряд ли где еще можно увидеть. Медведь с изюбрем, дятел, мышки-сестрички — это герои постановки «Новый год в Прибайкальском лесу». Задействованы также Нерпа-добрая душа, байкальские ветры Баргузин и Сарма. Получается настоящая новогодняя лесная сказка с местным колоритом, плюс с песнями, музыкой и поздравлением от батюшки Байкала. Второй спектакль в афише декабря не менее эксклюзивный — сказка «Снегуркин лес» по пьесе иркутской писательницы Светланы Волковой.
— Эта волшебная история, произошедшая в канун Нового года с девочкой Машей, рассказывает нам о любви к родному краю и бережном отношении к природе, учит дружбе, взаимовыручке, доброте и заботе о ближнем, — говорят в театре. После спектакля маленьких зрителей ожидает игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Надо сказать, что зал в Народной драме небольшой, так что попасть на представление, если не подумать о билетах заранее, будет затруднительно.
Сайт Театра народной драмы.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: Театр народной драмы Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: филармония Экстремальная встреча с Дедом Морозом.
Новогоднее настроение царит и в филармонии. Здесь тоже придумали, как подарить юным иркутянам праздник. Так, в главном зале (на улице Дзержинского) пройдут детские интерактивные концерты «Новогодние приключения царевны Забавы», начиная с 24 декабря.
— В новогодней музыкальной сказке герои истории про летучий корабль вместе со Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами помогут вернуть Деда Мороза и новогодний праздник, похищенный жадным Полканом и его приспешниками, — так рассказывают о концерте в филармонии.
В органном зале театр хоровой музыки устроит для юных слушателей интерактивное представление «От Винта, или Новогодний переполох».
— Вместе с героями любимых сказок зрители отправятся на непредсказуемую и экстремальную встречу с Дедом Морозом. Только от маленьких гостей сказки будет зависеть, как развернется сюжет и чем закончится это удивительное путешествие, — интригуют устроители.
А еще в январе здесь покажут «Новогодние приключения Пеппи Длинный Чулок».
Сайт филармонии и Органного зала.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: филармония и Органный зал Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: зоопарки Йети в Зоосаде.
Дед Мороз в эти праздники собирается гостить не только в театрах города, но заглянет и в зоопарки. В Сибирском зоопарке в м-не Солнечный в праздники обычно проходят показы спектаклей от «Пушистого театра». Это интересные представления с участием зверей-актеров. Это могут быть козлята, лиса или обезьянка. Смотря, какая постановка ожидается. А в Иркутском Зоосаде и вовсе решили провести самую настоящую елку. Пригласили сказочного волшебника, а еще Бабу Ягу и Йети!
— Баба Яга будет настаивать, что зима это плохо, и круглый год должно быть лето, а Йети и Дедушка мороз будут противостоять злой старушке, ведь в Зиме есть тоже много веселого, — анонсируют праздник организаторы.
Ребят и их родителей ждет танцевальный интерактив, флешмоб, игры на меткость и музыкальный слух и, конечно, веселые старты — эстафеты, перетягивания каната и т.д.
Сайт Зоосада.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: зоопарк Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: Тальцы Снежная королева.
В музее «Тальцы» также не прочь порадовать ребят необычным представлением. Музейщики обещают перенести зрителей в сказочный мир, где сбываются мечты и каждый момент наполнен волшебством.
— В программе — увлекательные игры со Снежной Королевой, мастер-классы и незабываемая атмосфера зимнего чуда! — говорят организаторы. — Не упустите возможность насладиться праздничным настроением, встретить Новый год и окунуться в сказку!
Кроме того, весь декабрь по субботам, а также со 2 по 6 января в «Тальцах» будет работать резиденция Деда Мороза. Кудесник ждет, что ребята расскажут ему стишок или споют песню.
А еще со 2 по 6 января, а также 8 числа здесь с 12.00 до 16.00 будут проводить «Зимние забавы» — это хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы для взрослых и детей, игры с Кикиморой и Бабой Ягой, катание с горок и лепка снеговиков.
Сайт музея.
Новогодние представления для детей 2024−2025 в Иркутске: Тальцы.