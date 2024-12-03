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У председателя Пермского краевого суда появился новый заместитель

Это Константин Малыгин.

Источник: Аргументы и факты

Пост заместителя председателя Пермского краевого суда занял Константин Малыгин.

Об этом пишет «Новый компаньон».

Информацию сообщила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Заявления претендентов на кресло рассматривали в столице 25—28 ноября. В их числе было поступившее от судьи Пермского краевого суда Константина Малыгина. Ранее упомянутый пост занимал Ян Заборский.

Известно, что Константин Малыгин работал юристом с 2004 года. Судьёй стал в 2010 году. Работал с тех пор в Чайковском. В Пермский краевой суд был назначен по указу президента в 2015 году.

Ранее perm.aif.ru писал, что экс-глава департамента образования Перми Анна Деменева заняла кресло директора московской школы № 1985. Учреждение находится на северо-западе города. Информация об этом появилась 26 ноября.