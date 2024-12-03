У председателя Пермского краевого суда появился новый заместитель

Пост заместителя председателя Пермского краевого суда занял Константин Малыгин.
Об этом пишет «Новый компаньон».
Информацию сообщила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
Заявления претендентов на кресло рассматривали в столице
Известно, что Константин Малыгин работал юристом с 2004 года. Судьёй стал в 2010 году. Работал с тех пор в Чайковском. В Пермский краевой суд был назначен по указу президента в 2015 году.
Ранее perm.aif.ru писал, что экс-глава департамента образования Перми Анна Деменева заняла кресло директора московской школы № 1985. Учреждение находится на северо-западе города. Информация об этом появилась 26 ноября.