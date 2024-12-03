«Сохраним лес Академгородка!»: жители Иркутска борются за рощу, на месте которой планируют строить общежитие для ученых

— Этот земельный участок на законных основаниях передали Институту в постоянное бессрочное пользование. Он предназначен для того, чтобы на этом месте построить общежитие для молодых ученых. Там будут жить аспиранты, научные работники и инженерный состав. Это служебное жилье, а не коммерческое. Строительство планируется вдоль улицы Улан-Баторской, и роща будет затронута в небольшом количестве. Те деревья, которые всё-таки будут вырублены, будут восстановлены, либо будет внесена плата за возмещение вырубки, — пояснил во время пресс-конференции заместитель директора по общим вопросам Института солнечно-земной физики СО РАН Виктор Алешков.