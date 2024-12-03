«Сохраним лес Академгородка!»: жители Иркутска борются за рощу, на месте которой планируют строить общежитие для ученых

«Сохраним лес Академгородка!» — под таким лозунгом в выходные в Иркутске прошел митинг. Горожане пришли целыми семьями, чтобы показать: лес рядом с улицей Улан-Баторской, а конкретно между Лимнологическим институтом и микрорайоном Университетский, очень нужен детям и взрослым для отдыха и прогулок. По их словам, на деревьях уже появились метки, которые сулят скорую вырубку. А строить на этой территории намерены общежитие для молодых ученых Института солнечно-земной физики СО РАН. Подробности — в материале КП-Иркутск.
На митинге собрались жители трех ближайших районов — Университетского, Академгородка и «Союза».
— Мы не понимаем, зачем вырубать такую красоту. Тут проводят время все местные. Ходим на прогулки и пикники летом, зимой лепим снеговиков и играем в снежки. Осенью, когда желтеют листья, тут вообще сказочная красота. Зачем все это уничтожать? — сокрушаются горожане.
Лес был посажен еще в 1960-х первыми жителями Академгородка.
— Здесь растут замечательные сосны и березы. Тут гуляют семьи с детьми, занимаются спортом. Конечно, мы не хотим расставаться со всем этим, — рассказывает иркутянин Петр Михоношин. — Мы не против строительства, просто предлагаем его перенести на соседний участок. Буквально в 300 метрах есть подходящее место, которое можно использовать под постройку.
На митинге горожане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
Высказали свою позицию и в самом Институте.
— Этот земельный участок на законных основаниях передали Институту в постоянное бессрочное пользование. Он предназначен для того, чтобы на этом месте построить общежитие для молодых ученых. Там будут жить аспиранты, научные работники и инженерный состав. Это служебное жилье, а не коммерческое. Строительство планируется вдоль улицы Улан-Баторской, и роща будет затронута в небольшом количестве. Те деревья, которые всё-таки будут вырублены, будут восстановлены, либо будет внесена плата за возмещение вырубки, — пояснил во время пресс-конференции заместитель директора по общим вопросам Института солнечно-земной физики СО РАН Виктор Алешков.
Он напомнил, что в стране сейчас реализуется большой проект — Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, который имеет стратегическое значение и для нашего региона.
— Мы ведем переговоры с рядом вузов, потому что к окончанию строительства комплекса, к 2030 году, нам нужно подготовить 300 только инженеров. Для Национального гелиофизического комплекса РАН нужны сотрудники, следовательно, их нужно где-то разместить, — прокомментировал заместитель директора института по научно-исследовательской работе, доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич.
ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ.
— Земельный участок вдоль улицы Улан-Баторская имеет вид разрешенного использования — здравоохранение, — сообщили корреспонденту КП-Иркутск в городской администрации. — Согласно Генеральному плану Иркутска, проектам планировки, правилам землепользования и застройки, с 2016 года здесь планировалось размещение поликлиники. Строительство не предполагало массовой вырубки деревьев. Весной этого года Росимущество передало участок Институту солнечной физики СО РАН. С этого момента к нам стали поступать обращения по внесению изменений в действующую градостроительную документацию, чтобы назначение земли изменили на многоэтажную жилую застройку. Администрация города придерживается системных подходов в планировании развития территорий, изменять Генплан Иркутска, проекты планировки, правила землепользования и застройки не планируется.
ОФИЦИАЛЬНО.
Проводится проверка.
— В социальных сетях сообщается, что жители Иркутска выступают против вырубки части лесного массива. Несмотря на предложения перенести стройку на альтернативный участок, обращения граждан результата не принесли, — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следователи организовали проверку по статье «Халатность». Ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.