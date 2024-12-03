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В Новосибирске появились интеллектуальные светофоры

Новая система меняет режим работы, исходя из потока машин.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске начали тестировать интеллектуальную транспортную систему на участке Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до ост. «Мелькомбинат» — Большевистская, 135. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 3 декабря.

Новые светофоры способны самостоятельно менять режим работы в зависимости от транспортного потока. Это помогает снизить случаи возникновения заторов на дорогах.

— С 6 до 11 и в вечерний период с 17:00 до 21:00 уже в первые сутки увеличилась пропускная способность улично-дорожной сети по участку на 13%, — сообщили в ЦОДД.

С 29 ноября адаптивная система уже введена на участке Зыряновская — Восход — Кирова.

Арина ВЛАСЕНКО.