В Новосибирске появились интеллектуальные светофоры

В Новосибирске начали тестировать интеллектуальную транспортную систему на участке Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до ост. «Мелькомбинат» — Большевистская, 135. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 3 декабря.
Новые светофоры способны самостоятельно менять режим работы в зависимости от транспортного потока. Это помогает снизить случаи возникновения заторов на дорогах.
— С 6 до 11 и в вечерний период с 17:00 до 21:00 уже в первые сутки увеличилась пропускная способность улично-дорожной сети по участку на 13%, — сообщили в ЦОДД.
С 29 ноября адаптивная система уже введена на участке Зыряновская — Восход — Кирова.
Арина ВЛАСЕНКО.